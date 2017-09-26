Енисейское пароходство вошло в число лидеров предприятий водного грузового транспорта

КРАСНОЯРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Енисейское речное пароходство (Красноярск) вошло в число ведущих российских предприятий внутреннего водного грузового транспорта, компании присвоен рейтинг ААА (высший уровень надежности), сообщила пресс-служба пароходства во вторник.

"По итогам ранжирования на основании данных Государственной службы статистики акционерному обществу "Енисейское речное пароходство" присвоена группа ААА, которая характеризует предприятие как организацию с высшим уровнем надежности. По показателям девяти ключевых критериев предприятие заняло пятое место из пятидесяти в номинации "Лидер отрасли - 2017" по ОКВЭД "Деятельность внутреннего водного грузового транспорта", - говорится в сообщении.

Сообщается, что оценивались, в частности, выручка, активы, валовая и чистая прибыль, капитал и резервы, основные средства. Оценка проводилась на основе официальной финансовой отчетности предприятий в соответствии с Европейским стандартом рейтингования.

Енисейское речное пароходство является крупнейшим перевозчиком грузов по водным путям бассейна Енисея, обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, рабочее ядро флота - 460 единиц. Основной акционер пароходства - компания "Норникель". За навигацию 2016 года компания перевезла более 4 млн тонн грузов, основной поток грузов отправляется в арктические районы, около половины грузов приходится на "Норникель".