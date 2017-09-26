Кшиштоф Занусси открыл фестиваль польского кино в Новосибирске премьерой своего фильма

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Режиссер Кшиштоф Занусси во вторник открыл VI фестиваль польского кино в Новосибирске российской премьерой своего фильма "Галоп". Как рассказал журналистам режиссер, эта лента 1996 года имеет для него особое значение.

"Я решил представить на фестивале именно этот фильм, который никогда не показывался в России, потому что этот фильм - на самом деле моя автобиография. Все, что происходит на экране, почти так и было в моей жизни, в моем детстве. Все детали, все мелочи повторяют события прошлого, и это очень важно для меня", - отметил Занусси.

Кроме того, польский режиссер рассказал о работе над своим новым фильмом, съемки которого проходят сразу в нескольких странах. Лента с названием "Эфир" рассказывает авторскую версию легенды о докторе Фаусте, ее премьера запланирована на следующий год.

Фестиваль польского кино проходит в Новосибирске в шестой раз. Кроме фильма Кшиштофа Занусси, в программу фестиваля входит еще пять кинолент. Среди них - последний фильм Анджея Вайды "Послеобразы", который он снял незадолго до смерти. Также зрители смогут увидеть комедию "Эксцентрики" Януша Маевского, триллер Ежи Сколимовского "11 минут", детектив Михала Отловского "Пансионат "Езерак" и драму Яна Матушинского "Последняя семья". Фестиваль пройдет в Новосибирске с 26 по 30 сентября.