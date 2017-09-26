Омские фермеры получили в 2017 году более 168 млн рублей на развитие хозяйств

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ОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Омской области выдали в 2017 году более 168 млн рублей местным фермерам в виде грантовой поддержки на развитие хозяйств, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.
"Гранты до 3 млн рублей получили 32 начинающих фермера, до 10 млн рублей - 13 семейных животноводческих ферм. Общая сумма грантовой поддержки в 2017 году превысила 168 млн рублей", - сообщили в правительстве.
Сообщается, что в 2016 году на эти цели было выделено 147 млн рублей.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов отмечает важность поддержки фермеров, сообщают в пресс-службе. "Фермеры обрабатывают более 40% пашни, содержат 4,5 тыс. голов крупного рогатого скота, создают дополнительные рабочие места. Крестьянско- фермерские хозяйства преобразуются в семейные фермы и успешные сельскохозяйственные организации, которые наращивают производство молока и мяса и по сути становятся градообразующими предприятиями на селе", - цитирует министра пресс-служба.
По данным Минсельхоза региона, в 2012-2016 гг. господдержку в размере 322,8 млн рублей получили 170 омских фермеров. На эти средства было создано около 440 рабочих мест, приобретено более 400 единиц сельхозтехники и почти 78 тонн элитных семян для посевов.