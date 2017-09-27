В Иркутской области отмечают 80-летие образования региона

ИРКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Иркутская область отмечает 27 сентября 80-летний юбилей. Регион был образован в 1937 году постановлением ЦИК СССР в результате разделения Восточно-Сибирской области на Иркутскую и Читинскую.

В Иркутске в рамках празднования юбилея будет работать экспозиция, рассказывающая об истории города, которая отсчитывается с середины XVII века, когда в 1661 году на правом берегу Ангары был основан Иркутский острог, и об истории Иркутской губернии, начавшейся на столетие позже.

В программу празднования юбилея включены также мероприятия, посвященные одному из самых известных представителей направления "деревенской прозы" - Валентину Распутину, родившемуся в селе Усть-Уда в один год с современной Иркутской областью, в 1937 году. В областной библиотеке презентуют книгу "Народное слово в рассказах и повестях Валентина Распутина: словарь", а в музее писателя откроется мультимедийная экспозиция и будет представлен электронный словарь "Сибирская Атлантида Валентина Распутина".

Два века развития, 80 лет в новых границах

"Иркутская губерния как административно-территориальная единица возникает во второй половине XVIII века при царствовании Екатерины II. Историки обращают внимание на то, что выделение Иркутской губернии - первый эпизод разделения Сибири на две части, западную и восточную. Западная Сибирь была ближе к административным центрам, там было больше чиновничества до поры до времени, но основные торгово-экономические перспективы были у Восточной Сибири", - рассказал ТАСС историк, доцент Иркутского государственного университета Сергей Шмидт.

По его словам, "золотым веком" в истории Иркутской губернии стал XIX век - в 1822 году было образовано Восточно-Сибирское генерал-губернаторство. "Это была грандиозная территория, включающая в себя современный Красноярский край, Иркутскую область, Забайкалье, весь Дальний Восток, русские поселения в Аляске и Калифорнии. Иркутск оказался в самом центре, его называли "океанским" городом, поскольку ему подчинялась территория вдоль Тихого океана. Это был период активного развития торговли, купечества, золотых приисков", - рассказывает историк.

Иркутская область в современных границах была образована уже в советское время - в 1937 году, и именно в советский период своей истории регион стал индустриальным. "После войны, в 1947 году, в Иркутской области начал реализовываться план индустриализации - в частности, строительство каскада гидроэлектростанций и крупных металлургических и химических производств. Иркутск оказался крайней точкой "луча" советской индустриализации Сибири - восточнее таких крупных производств уже не создавалось. Регион развивался комплексно: помимо объектов гидроэнергетики и промышленности строились новые города", - рассказывает Шмидт.

По его мнению, именно благодаря развитию промышленности в советское время сейчас в регионе присутствуют крупнейшие компании. "Гигантские производства стали собственностью крупнейших корпораций, что во многом определило бурную политическую жизнь в регионе. Здесь представлены несколько очень крупных экономических субъектов - "Русал", "Роснефть", "Транснефть", "Илим" и т. д.", - перечисляет историк.

Несуществующее животное на гербе Иркутска

История Иркутской области интересна и историей создания ее герба, на котором изображено несуществующее животное. В старинном описании герба Иркутска, утвержденном Екатериной II, упоминался тигр, однако в итоге в описании появился бабр - так, по данным некоторых исследователей, в тех местах называли тигра, а потом слово "бабр" трансформировалось в слово "бобр". При этом на гербе города и области изображен не бобр, а нечто среднее между ним и тигром.

"В Москве есть Царь-колокол, который не звонит, Царь-пушка, которая не стреляет, а на иркутском гербе - зверь, которого не существует. Изначально на гербе Иркутска хотели разместить уссурийского тигра, поскольку губерния охватывала огромные территории. Чтобы совместить его с местной спецификой, тигру в зубы поместили соболя. Потом, судя по всему из-за бюрократической ошибки, тигр по документам превратился в бобра", - рассказывает Шмидт.

Художники ломали голову, как соединить бобра и тигра, и в итоге пририсовали тигру лапы бобра. Но соболя в зубах бабра оставили - как символ пушного богатства иркутской земли.

Ближайшие планы

В официальном поздравлении по случаю юбилея губернатор Иркутской области Сергей Левченко говорит, что "праздник - всегда хороший импульс для дальнейшего роста" и повод не только подвести итоги, но и поставить новые цели, определяющие вектор развития региона. "Нам предстоит сделать многое. Уверен, у нас все получится, и все самое важное, интересное и лучшее - еще впереди", - сказал глава региона.

Одним из приоритетов развития области называется развитие туризма на Байкале. При этом упор делается на сохранение благоприятной экологической ситуации на территории этого уникального природного объекта. До конца 2017 года здесь должна начаться рекультивация угрожающих экологии отходов закрытого Байкальского целлюлозно- бумажного комбината.

Улучшение экономики и инфраструктуры Байкальска (где находится закрытый ЦБК) и других моногородов Иркутской области - еще одно направление развития региона. Сообщается, что до конца года в области планируется создать сразу несколько территорий опережающего развития (ТОР). Резидентами ТОР "Усолье-Сибирское" уже стали две компании, заявки еще семи рассматриваются - это производства лифтового оборудования, мебели и древесных гранул, арматуры, солнечных модулей, химическое и металлургическое производства.

При этом основой экспортных поставок из Иркутской области традиционно остаются авиационная техника и оборудование, производимые корпорацией "Иркут". На базе предприятия был разработан и запущен в 2017 году в производство новейший российский лайнер МС-21, совершивший первый полет в конце мая. Первые поставки самолета запланированы на конец 2018 года.

Кроме того, в регионе запланировано освоение крупнейшего золоторудного месторождения Сухой Лог и Ковыктинского газоконденсатного месторождения.