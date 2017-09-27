Иркутский студент пойдет под суд за попытку сбыть 24 кг наркотиков в двух регионах

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НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Студент из Иркутской области предстанет перед судом в Новосибирске по обвинению в попытке сбыть 24 кг наркотиков в Новосибирской и Омской областях. Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
"Перед судом предстанет житель Иркутской области, который оборудовал оптовые тайники с синтетическими наркотиками на территории двух регионов России. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает ведомство.
Как установлено в ходе следствия, ранее не судимый 23-летний учащийся одного из вузов Иркутской области забирал из тайников оптовые закладки с наркотиками, чтобы затем сбывать их более мелкими партиями. Так, по версии следствия, он забрал в лесном массиве Омска 9 кг наркотиков, расфасовал их в 18 полимерных пакетов и поместил в тайники на территории города.
Еще один преступный эпизод, установленный в ходе расследования, связан с покушением на сбыт через тайник- закладку синтетического наркотика массой 15 килограммов. 5 декабря 2016 года в ходе спецоперации подозреваемый был задержан в Новосибирске сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков областной полиции, а закладка изъята в лесном массиве Коченевского района - тайник был оборудован в снегу под деревом недалеко от шоссе.
В этот же день сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области были проведены оперативно-розыскные мероприятия на территории города Омска, в ходе которых обнаружено и изъято еще 9 кг наркотиков. Общий вес изъятых наркотических средств составил 24 кг.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.