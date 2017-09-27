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Суд признал увольнение главы департамента природных ресурсов Томской области незаконным

Сибирь
27 сентября, 12:07 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 27, сентября. /ТАСС

В апреле губернатор Сергей Жвачкин отправил чиновника в отставку в связи с утратой доверия

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ТОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Томский областной суд восстановил в должности бывшего главу департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Сергея Трапезникова, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе суда. Ранее губернатор региона Сергей Жвачкин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

"Признать увольнение истца на основании распоряжения администрации Томской области незаконным, восстановить истца на работе в администрации Томской области в должности начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды с 14 апреля 2017 года", - зачитал собеседник агентства апелляционное определение по этому делу.

По словам представителя суда, ранее Ленинский районный суд не удовлетворил иск бывшего чиновника, после чего Трапезников оспорил это решение в областном суде.

Решение об увольнении Трапезникова было принято 13 апреля по итогам проверки, которую провел департамент государственной гражданской службы областной администрации по представлению прокуратуры Томской области на основании фактов, выявленных контрольно-ревизионным управлением областной администрации. Прокуратура тогда подтвердила случаи необоснованных, по мнению представителей ведомства, выплат премий Трапезниковым, которые он начислял себе и сотрудникам "за выполнение особо важных и сложных заданий" в течение 2015-2016 гг.

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