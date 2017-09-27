Городецкий: регулярный авиарейс Новосибирск - Минск появится в марте 2018 года

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Регулярное авиасообщение между Новосибирском и Минском откроется в марте 2018 года, сообщил в среду журналистам губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

"Переговоры по возобновлению авиасообщения практически завершены, в ближайшее время рейс будет открыт, скорее всего, в марте месяце", - сообщил Городецкий, говоря об открытии рейса между Новосибирском и Минском.

Губернатор добавил, что выполнять рейс, скорее всего, будет авиакомпания S7.

Открытие регулярных рейсов между Новосибирском и Минском - один из пунктов программы развития сотрудничества между правительством Новосибирской области и правительством Белоруссии на 2016-2018 годы.