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Премьер Белоруссии: товарооборот с регионами Сибири в 2017 г. достигнет $1 млрд

Сибирь
27 сентября, 13:38 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 27, сентября. /ТАСС

За семь месяцев показатель вырос в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом

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НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Товарооборот между регионами Сибирского федерального округа (СФО) и Белоруссией в этом году уже более чем в полтора раза превысил показатели 2016 г. и к концу года должен достичь $1 млрд. Об этом сообщил в среду в Новосибирске премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков в ходе встречи с полномочным представителем президента России в СФО Сергеем Меняйло.

"Беларусь и регионы Сибирского федерального округа давно сотрудничают. В этом году у нас заметно оживилась взаимная торговля. За семь месяцев наш товарооборот, по данным нашей статистики, составил почти $600 млн - в 1,7 раза вырос по сравнению с прошлым годом. И у нас есть все предпосылки к тому, чтобы в этом году иметь не менее $1 млрд товарооборот с регионами Сибирского федерального округа", - сказал Кобяков.

Белорусская делегация во главе с Кобяковым прибыла в Новосибирск 26 сентября. В среду гости посетили Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина, Медицинский технопарк, завод "Сибэлектропривод" и другие предприятия. Планируется подписание ряда соглашений.

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