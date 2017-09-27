Минский авиационный завод и Сибирский НИИ авиации совместно будут обновлять самолеты Як-40

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НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. Чаплыгина (СибНИА) и Минский завод гражданской авиации № 407 подписали в среду соглашение о совместной ремоторизации (замене двигателей) самолетов Як-40. Как сообщил журналистам премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков, такое сотрудничество поможет сохранить парк транспорта, актуального в том числе для северных регионов.
Делегация Белоруссии находится в Новосибирске с рабочей поездкой.
"Есть огромный парк самолетов Як-40, порядка 150 штук, которые постепенно выводятся из эксплуатации. Но регионы Крайнего Севера заинтересованы в том, чтобы они летали. У Минского авиационного завода есть возможность дать этим самолетам второе дыхание", - сказал Кобяков.
Как сообщалось ранее, СибНИА, который занимается модернизацией Як-40, планирует создать на его основе через два года цельнокомпозитный (целиком созданный из композитных материалов) самолет.
Як-40 - советский пассажирский самолет, разработанный в 1960-е годы. Позиционировался как самолет для местных авиалиний, вмещает до 40 пассажиров. Серийно не производится с 1981 года.