Белоруссия намерена увеличить товарооборот с Новосибирской областью за счет машиностроения

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Белоруссия планирует расширить номенклатуру поставок продукции машиностроения в Новосибирскую область и открыть новые направления сотрудничества, чтобы в ближайшее время увеличить товарооборот с российским регионом с $200 до $500 млн, сообщил в среду премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, который находится с рабочей поездкой в сибирском регионе.

"Прежде всего, мы можем поставлять в Новосибирскую область гораздо больший объем машиностроительной продукции, мы провели серьезную модернизацию в этой сфере. Например, электробусы и троллейбусы с автономным ходом, новые модели сельхозтехники. Сейчас товарооборот между Белоруссией и Новосибирской области находится на уровне $200 млн. Надо... обеспечить в ближайшее время товарооборот на уровне полумиллиарда долларов", - сказал Кобяков.

По словам премьер-министра, Белоруссия также готова сотрудничать с регионом в сфере строительства энергоэффективных зданий и дорожного строительства. Сферы сотрудничества предложил и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

"Новосибирская область может развивать сотрудничество с Белоруссией в продвижении новых медицинских технологий, которые реализуются на площадках медицинского инновационного и промышленного парков, воставках катализаторов и углеродных одностенных нанотрубок", - отметил он.

Представители новосибирских и белорусских организаций - "Сибэлектропривод" и "БелАЗ", "Ассоциация Новосибирскагромаш" и "Гомсельмаш" - подписали в среду соглашения о стратегическом партнерстве - компании продолжат сотрудничать в сфере поставок электродвигателей и агротехники.

Программа развития сотрудничества между Новосибирской областью и Белоруссией на 2016-2018 годы подписана осенью 2015 года. Она касается взаимодействия в торгово- экономической, научно-технической и культурной сферах.