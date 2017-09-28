Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сообщения о минированиях школ, Заксобрания и ТЦ поступили в Новосибирской области

Сибирь
28 сентября, 8:15 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, сентября. /ТАСС

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, всего речь идет о четырнадцати объектах

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Не менее десяти сообщений о минировании объектов, где наблюдается массовое скопление людей, поступили в оперативные службы Новосибирской области утром в четверг. Среди них - несколько школ, торговый комплекс в центре Новосибирска и здание Законодательного собрания Новосибирской области, сообщают очевидцы.

Информацию ТАСС подтвердил источник в правоохранительных органах региона. "Четырнадцать объектов", - сказал он.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области от комментариев отказались, сообщив, что информация уточняется.

Корреспондент ТАСС стал очевидцем отработки сообщения о "минировании" возле здания Заксобрания, где в четверг проходит сессия. Туда стянуты машины пожарных, скорой помощи и полиции. В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области ТАСС подтвердили, что направили на место три экипажа "по заявке полиции".

Очевидцы сообщают об эвакуации трех школ в центре Новосибирска и торгового центра "Галерея - Новосибирск".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На северо-востоке Мексики прошел дождь из рыб
2
Постпред Сирии при ООН: США не дают сирийским войскам освободить Дейр-эз-Зор
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
5
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
6
Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились
7
Зрители встретили кинокартину Пиманова "Крым" бурными аплодисментами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама