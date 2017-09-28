Сообщения о минированиях школ, Заксобрания и ТЦ поступили в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Не менее десяти сообщений о минировании объектов, где наблюдается массовое скопление людей, поступили в оперативные службы Новосибирской области утром в четверг. Среди них - несколько школ, торговый комплекс в центре Новосибирска и здание Законодательного собрания Новосибирской области, сообщают очевидцы.

Информацию ТАСС подтвердил источник в правоохранительных органах региона. "Четырнадцать объектов", - сказал он.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области от комментариев отказались, сообщив, что информация уточняется.

Корреспондент ТАСС стал очевидцем отработки сообщения о "минировании" возле здания Заксобрания, где в четверг проходит сессия. Туда стянуты машины пожарных, скорой помощи и полиции. В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области ТАСС подтвердили, что направили на место три экипажа "по заявке полиции".

Очевидцы сообщают об эвакуации трех школ в центре Новосибирска и торгового центра "Галерея - Новосибирск".