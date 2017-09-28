Полиция проверяет сообщения о минировании около 10 торговых центров в Иркутске

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Полиция в Иркутске проверяет поступившие около полудня в четверг сообщения о минировании нескольких зданий в областном центре.
"Днем, около 13:00 поступило сообщение о том, что якобы заминированы некоторые объекты. По всем фактам проводим проверки", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, не уточнив количество объектов.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, речь идет примерно о 10 объектах, большая часть которых - торговые центры. Очевидцы сообщают об эвакуации нескольких торговых центров Иркутской области, включая ТРЦ "Карамель", "Шанхай-Сити молл" и "Европарк".
Ранее аналогичные сообщения поступили в полицию Новосибирской области. Сообщается о минировании школ, административных зданий и торговых центров - всего не менее 30 объектов. В других регионах Сибирского федерального округа подобные сообщения к моменту публикации не фиксировали.