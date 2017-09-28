Новосибирский аэропорт эвакуировали из-за сообщения о минировании

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НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Новосибирский аэропорт Толмачево эвакуирован из-за анонимного звонка с сообщением о минировании. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе аэропорта.
"В справочную аэропорта Толмачево поступил анонимный звонок с сообщением о минировании аэровокзала. Пассажиры и работники терминального комплекса эвакуированы", - уточнили в пресс-службе.
Сейчас сотрудники силовых ведомств проводят оперативно-розыскные мероприятия по проверке поступившей информации.
Ранее ТАСС сообщал, что неизвестный заявил о минировании школ, административных зданий и торговых центров в Новосибирской области. Полиция проводит проверки. Источник ТАСС в правоохранительных органах региона отметил, что эвакуации подверглись минимум 30 объектов в городе и области.
Министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов уточнил журналистам, что после звонка были эвакуированы и проверены 13 школ в Новосибирске.