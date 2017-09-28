Аэропорт Новосибирска после эвакуации работает в обычном режиме

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НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Новосибирский аэропорт Толмачево, который в четверг был эвакуирован из-за анонимного звонка о минировании, функционирует в обычном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.
"В 14:49 (10:49 мск) оперативно-разыскные работы завершены, взрывные устройства не обнаружены. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что после анонимного звонка пассажиры и работники терминала Толмачево были эвакуированы.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, в 08:47 мск поступило сообщении о минировании вокзала на станции Сеятель в Новосибирске. Люди были эвакуированы из здания, посадка и высадка в прибывающие поезда была организована через альтернативный проход на перрон.
В 10:45 мск вокзал возобновил работу в обычном режиме. "На движение поездов инцидент не повлиял", - добавили в пресс-службе.
Ранее неизвестный заявил о минировании школ, административных зданий и торговых центров в Новосибирской области. Полиция проводит проверки. Источник ТАСС в правоохранительных органах региона отметил, что эвакуации подверглись минимум 30 объектов в городе и области.
Министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов уточнил журналистам, что после звонка были эвакуированы и проверены 13 школ в Новосибирске.