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Аэропорт Новосибирска после эвакуации работает в обычном режиме

Сибирь
28 сентября, 11:57 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, сентября. /ТАСС

Взрывные устройства не обнаружены

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НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Новосибирский аэропорт Толмачево, который в четверг был эвакуирован из-за анонимного звонка о минировании, функционирует в обычном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.

"В 14:49 (10:49 мск) оперативно-разыскные работы завершены, взрывные устройства не обнаружены. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что после анонимного звонка пассажиры и работники терминала Толмачево были эвакуированы.

Звонки об угрозах взрывов

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, в 08:47 мск поступило сообщении о минировании вокзала на станции Сеятель в Новосибирске. Люди были эвакуированы из здания, посадка и высадка в прибывающие поезда была организована через альтернативный проход на перрон.

В 10:45 мск вокзал возобновил работу в обычном режиме. "На движение поездов инцидент не повлиял", - добавили в пресс-службе.

Ранее неизвестный заявил о минировании школ, административных зданий и торговых центров в Новосибирской области. Полиция проводит проверки. Источник ТАСС в правоохранительных органах региона отметил, что эвакуации подверглись минимум 30 объектов в городе и области.

Министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов уточнил журналистам, что после звонка были эвакуированы и проверены 13 школ в Новосибирске.

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