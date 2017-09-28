"Яблоко" требует через суд признать итоги выборов в гордуму Барнаула недействительными

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БАРНАУЛ, 28 сентября. /ТАСС/. Отделение политической партии "Яблоко" в Алтайском крае не признает итоги прошедших в сентябре выборов в Барнаульскую городскую думу и направило в суды 120 исков с требованием признать результаты голосования недействительными, сообщил в четверг ТАСС председатель краевого отделения Александр Гончаренко.
По его словам, причиной их оспаривания, в частности, стал высокий уровень досрочного голосования в Барнауле. По оценкам отделения партии, доля досрочно проголосовавших в Барнауле в пять раз выше, чем в соседних Бийске и Рубцовске. Как сообщается на сайте краевого избиркома, уровень досрочного голосования в Барнауле составил почти 5,5% от общего числа избирателей.
"Мы не признаем итоги выборов в Барнаульскую городскую думу, требуем признать их недействительными. В пять районных судов направлено 120 исков. Если они не будут приняты судами к рассмотрению, эти решения будут оспариваться в краевом суде", - сказал Гончаренко.
Ранее сообщалось, что 14 сентября городской избирком признал недействительными и отменил итоги голосования на трех участках из-за нарушений при проведении основного и досрочного голосования, которые выявили представители избиркома. Кроме того, в инстанцию поступали обращения, связанные с нарушением процедуры голосования и работой со списками избирателей.
По итогам выборов 10 сентября в думу Барнаула вошли представители от четырех партий: от КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР по три депутата, от "Единой России" - 30 депутатов. "Еще 1 кандидат, ранее состоявший в партии, шел самовыдвиженцем, он также получил мандат", - рассказали ТАСС в региональном отделении "Единой России".