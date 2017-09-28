Торговый дом Китая и Казахстана может появиться в Омской области в 2018 году

УФА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Омской области планируют открыть в регионе торговый дом, где будет реализовываться продукция производителей из Китая и Казахстана. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор области Виктор Назаров на Форуме малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС в Уфе.

"Мы уже открыли в Маньчжурии (Китай - прим. ТАСС) торговый дом товаропроизводителей омского региона. Прорабатываем создание (в Омской области - прим. ТАСС) такого торгового дома с реализацией продукции товаропроизводителей Китая и Казахстана. Этот проект находится в стадии проработки, создана рабочая группа <...> Реализация проекта намечена на следующий год", - сказал губернатор.

Третий Форум малого бизнеса регионов стран ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходит в Уфе 28-29 сентября. В течение двух дней более 1,3 тыс. участников форума будут обсуждать возможности цифровой экономики, развитие экспортного потенциала, создание безбарьерной торговли и перспективы молодежного предпринимательства.