Власти Новосибирска планируют найти новый участок под ледовую арену в течение двух месяцев

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НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Новосибирска за два месяца определятся с новым участком под строительство ледовой арены общей площадью 35 тыс. кв. м к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
Ранее арену на 12 тыс. человек планировалось строить в районе берега реки Обь. В окрестностях объекта планировалось разместить девять кварталов с площадками для спорта и прогулок. Горсовет не согласовал проект комплексной застройки. По мнению депутатов, строительство жилых и коммерческих зданий создаст на левом берегу Оби транспортный коллапс.
"Земля под строительство арены не перезонирована горсоветом, поэтому модель строительства (комплексное освоение площадки - прим. ТАСС) уже не походит. Сейчас этим занимаются департамент имущества и земельных отношений и департамент строительства. Я думаю, за два месяца мы определимся, потому что время не терпит. Участок точно будет другой", - сказал Городецкий.