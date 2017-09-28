СК возбудил дело по факту госпитализации девяти воспитанников Томского кадетского корпуса

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ТОМСК, 28 сентября. /ТАСС/. Следователи СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело по факту госпитализации девяти воспитанников областного кадетского корпуса, сообщила в четверг пресс-служба ведомства. Также возбуждено дело по результатам проверки сообщений о том, что в питании кадетов найдены личинки насекомых.
"По факту госпитализации девяти кадетов Томского кадетского корпуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, с 25 по 27 сентября 2017 года девять воспитанников Томского кадетского корпуса были госпитализированы в медицинское учреждение с жалобами на боли в животе и кишечные расстройства.
Также следователи возбудили уголовное дело по результатам проверки сообщений СМИ об обнаружении в Томском кадетском корпусе личинок насекомых в каше.
Как сообщалось ранее, в начале сентября воспитанники кадетского корпуса, который работает в режиме школы- интерната, и где дети живут и учатся шесть дней в неделю, пожаловались родителям на кашу из столовой с насекомыми. Роспотребнадзор нашел в рисовой крупе жуков трех видов. Директор кадетского корпуса Владимир Брыков после инцидента уволился по собственному желанию.