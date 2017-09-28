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ТЭЦ-5 в Новосибирске эвакуирована из-за сообщения о минировании

Сибирь
28 сентября, 13:40 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, сентября. /ТАСС

Предприятие работает в соответствии с графиком

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НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Анонимный звонок о минировании поступил в четверг в приемную директора Новосибирской ТЭЦ-5 (производственное подразделение АО "СИБЭКО"). Персонал эвакуирован, предприятие работает в соответствии с графиком, сообщается на сайте Министерства энергетики РФ.

"28 сентября в 11:55 в приемную директора Новосибирской ТЭЦ-5 поступил звонок о наличии взрывного устройства в административном здании станции. Вызваны подразделения ФСБ, МВД и МЧС России. Проведена эвакуация производственного персонала (около 250 человек)", - говорится в сообщении.

Новосибирская ТЭЦ-5 работает в соответствии с диспетчерским графиком. Последствий для потребителей не было. В пресс-службе компании ТАСС подтвердили, что оперативные мероприятия на месте продолжаются.

Ранее ТАСС сообщал о нескольких звонках о минировании школ, административных зданий и торговых центров Новосибирска. Эвакуация проводилась в аэропорту Толмачево, на железнодорожной станции "Сеятель", в нескольких вузах города.

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