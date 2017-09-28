Виртуальный филиал Русского музея открылся в Иркутске

ИРКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Информационно-образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал" открылся на базе Иркутского художественного музея имени Сукачева, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

Проект запущен в рамках празднования 80-летнего юбилея Иркутской области.

"Иркутский художественный музей им. В. П. Сукачева стал частью международной сети виртуальных филиалов Русского музея. В информационно-образовательном классе представлены около 600 интерактивных мультимедийных программ, а также печатные издания о коллекции Русского музея и истории русского искусства", - говорится в сообщении.

Открытие виртуального филиала Русского музея состоялось в рамках празднования 80-летия Иркутской области. В течение двух недель его посещение будет бесплатным.

Русский музей - первый в России государственный музей русского изобразительного искусства, создан в 1895 году в Санкт-Петербурге. Коллекция музея насчитывает около 400 тыс. экспонатов. Сеть виртуальных филиалов Русского музея включает более 20 стран.