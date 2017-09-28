Число молодых учителей в школах Новосибирской области за последние 3 года выросло до 26%

Захарова: украинский закон об образовании противоречит международным обязательствам КиеваПолитика 28 сентября, 16:10
"Газпром нефть" отказалась от разработки блока Halabja в Иракском КурдистанеТЭК 28 сентября, 16:09
Корейский ученый рассказал, что мешает клонированию человекаНаука 28 сентября, 16:00
Новосибирские депутаты приняли в первом чтении законопроект о тишине для кошек и собакСибирь 28 сентября, 15:49
Биография врио губернатора Ненецкого автономного округа Александра ЦыбульскогоБиографии и справки 28 сентября, 15:41
СМИ: Карло Анчелотти покинул пост главного тренера "Баварии"Спорт 28 сентября, 15:36
Исследование: Тюмень, Майкоп и Белгород лидируют по качеству дорог в РоссииВ стране 28 сентября, 15:26
Земля находится под влиянием сильной магнитной буриНаука 28 сентября, 15:23
Гендиректор "ВИМ-Авиа" отказался от показаний из-за усталости после бессонной ночи в СКЭкономика и бизнес 28 сентября, 15:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Количество педагогов возрастом до 35 лет в школах Новосибирска за последние три года выросло с 20 до 26 процентов, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов.
"В течение трех последних лет наблюдается тенденция увеличения прихода молодых педагогов в образовательные организации. <…> Доля молодых педагогов от общего количества педагогов составляет 26%. Если сравнивать, скажем, три года назад - это было порядка 20%. В этом смысле есть динамика, она стабильная", - сказал министр.
Прирост, по его мнению, стал результатом мер поддержки молодых учителей, которые реализуются в регионе. К примеру, тем, кто приезжает работать в сельскую местность, полностью компенсируются коммунальные платежи. Существует 25-процентная доплата к ставке для новичков.
По данным Нелюбова, в этом году в образовательные учреждения региона пришли 550 молодых специалистов: 270 в школы Новосибирска и 280 - в села, районы и города области. Министр добавил, что все вакансии в школах закрыты.
В Новосибирской области 2 тысячи образовательных учреждений, в которых работают 22 тысячи учителей.