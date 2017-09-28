Число молодых учителей в школах Новосибирской области за последние 3 года выросло до 26%

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Количество педагогов возрастом до 35 лет в школах Новосибирска за последние три года выросло с 20 до 26 процентов, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов.

"В течение трех последних лет наблюдается тенденция увеличения прихода молодых педагогов в образовательные организации. <…> Доля молодых педагогов от общего количества педагогов составляет 26%. Если сравнивать, скажем, три года назад - это было порядка 20%. В этом смысле есть динамика, она стабильная", - сказал министр.

Прирост, по его мнению, стал результатом мер поддержки молодых учителей, которые реализуются в регионе. К примеру, тем, кто приезжает работать в сельскую местность, полностью компенсируются коммунальные платежи. Существует 25-процентная доплата к ставке для новичков.

По данным Нелюбова, в этом году в образовательные учреждения региона пришли 550 молодых специалистов: 270 в школы Новосибирска и 280 - в села, районы и города области. Министр добавил, что все вакансии в школах закрыты.

В Новосибирской области 2 тысячи образовательных учреждений, в которых работают 22 тысячи учителей.