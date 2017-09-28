В Омске после жалоб жителей включат отопление во всех домах 28 сентября

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ОМСК, 28 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Все многоквартирные дома в Омске подключат к теплоснабжению в течение дня, 28 сентября, сообщили ТАСС в четверг в департаменте городского хозяйства.
Ранее жители Омска, где последние несколько дней среднесуточная температура приблизилась к нулю, жаловались на длительную задержку в подаче тепла.
"Из 6,148 тыс. жилых домов в Омске только около 50 домов еще не подключены к теплоснабжению. Им будет подано тепло уже сегодня", - отметил собеседник агентства.
В компании "Омск РТС" (филиал "Интер РАО"), которая поставляет тепловую энергию на 4,303 тыс. домов, ТАСС сообщили, что по состоянию на 28 сентября все дома подключены к теплоснабжению в полном объеме. Следующим этапом станет подача тепла организациям и промышленным предприятиям.
Как ранее сообщал ТАСС, 25 сентября, через пять дней после начала отопительного сезона, в Омске к теплоснабжению подключили четверть всех многоквартирных домов. В ответ на жалобы жителей представители городской администрации сообщили, что в задержках подачи тепла виноваты управляющие компании и ТСЖ.