Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сообщения о минировании в Новосибирской и Иркутской областях были ложными

Сибирь
28 сентября, 15:35 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, сентября. /ТАСС

В Новосибирской области сотрудники Росгвардии проверили более 40 объектов

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники сибирского управления Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) в Новосибирской и Иркутской областях проверили все поступившие в четверг сообщения о минировании зданий. Взрывчатых веществ не обнаружено, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Сибири.

"В Новосибирской области проверено более 40 объектов, на каждый выезжали сотрудники Росгвардии. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. В Иркутске и Иркутской области также ничего не обнаружили", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС, в четверг многие учреждения Новосибирской и Иркутской областей столкнулись с атакой телефонных террористов. В Иркутске эвакуация затронула в основном торговые центры. В Новосибирской области сообщалось о минировании 13 школ, зданий правительства, Заксобрания региона и нескольких администраций, большинства торговых комплексов.

Кроме того, решение об эвакуации было принято в аэропорту Толмачево, на железнодорожной станции "Сеятель", ТЭЦ-5 и нескольких вузах Новосибирска.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография экс-губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина
2
Удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
3
Глава Генштаба ВСУ отверг обвинения секретаря СНБО в связи с пожаром в Калиновке
4
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
5
Пермская абитуриентка приказом Шойгу принята в Краснодарское училище летчиков сверх плана
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
СМИ: Карло Анчелотти покинул пост главного тренера "Баварии"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама