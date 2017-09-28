Сообщения о минировании в Новосибирской и Иркутской областях были ложными

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники сибирского управления Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) в Новосибирской и Иркутской областях проверили все поступившие в четверг сообщения о минировании зданий. Взрывчатых веществ не обнаружено, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Сибири.

"В Новосибирской области проверено более 40 объектов, на каждый выезжали сотрудники Росгвардии. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. В Иркутске и Иркутской области также ничего не обнаружили", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС, в четверг многие учреждения Новосибирской и Иркутской областей столкнулись с атакой телефонных террористов. В Иркутске эвакуация затронула в основном торговые центры. В Новосибирской области сообщалось о минировании 13 школ, зданий правительства, Заксобрания региона и нескольких администраций, большинства торговых комплексов.

Кроме того, решение об эвакуации было принято в аэропорту Толмачево, на железнодорожной станции "Сеятель", ТЭЦ-5 и нескольких вузах Новосибирска.