Первый в Сибири детский хоспис создан в Иркутской области

ИРКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Первый на территории Сибирского федерального округа детский хоспис, паллиативную помощь в котором смогут получить 25 пациентов от 1 года до 18 лет, создали в Иркутске. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Иркутской области.

"В Иркутской области создан единственный на территории региона и Сибирского федерального округа детский хоспис. Первых пациентов учреждение примет в октябре", - уточнили в пресс-службе.

В хосписе будут созданы оптимальные условия жизни детям, страдающим тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, и оказываться помощь членам их семьи. Помимо медицинских кабинетов, в здании располагаются кабинет психологической разгрузки, зал отдыха с игровыми модулями и столовая для детей-пациентов и их родственников. На создание хосписа из бюджета региона было выделено более 7,6 млн рублей, из которых 3 млн рублей было направлено на приобретение медицинской техники и мебели.

По словам министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко, врачи, педагоги и средний медицинский персонал, которые будут работать в хосписе, прошли обучение в Москве и Санкт-Петербурге.

В учреждении создана выездная служба, специалисты которой смогут оказывать медицинскую паллиативную помощь на дому в Иркутске, Шелехове и близлежащих населенных пунктах Иркутского района. Руководство хосписа планирует осуществлять взаимодействие с медицинскими организациями, социальной службой региона, с волонтерскими, благотворительными организациями и фондами.

Хоспис - медико-социальное учреждение для оказания паллиативной помощи неизлечимым больным (преимущественно онкологическим) в последней стадии заболевания. Вся совокупность помощи направляется на ликвидацию или уменьшение болевого синдрома у больного. Помимо детского хосписа в Иркутске, в Сибирском федеральном округе таких больных принимает и детское паллиативное отделение в Новосибирской районной больнице № 1, рассчитанное на пятерых пациентов.