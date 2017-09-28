Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новосибирские депутаты приняли в первом чтении законопроект о тишине для кошек и собак

Сибирь
28 сентября, 15:49 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, сентября. /ТАСС

Хозяева домашних животных должны будут нести ответственность в виде штрафа за звуки, которые издают их питомцы в ночное время

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в четверг в первом чтении одобрили изменения в региональный закон о тишине, которые касаются поведения кошек и собак. Парламентарии считают, что хозяева домашних животных должны нести ответственность за те звуки, которые издают их питомцы в ночное время.

"Владельцы домашних животных обязаны принимать меры по прекращению действий домашних животных, производящих шум и нарушающих покой граждан. Вносится изменение, позволяющее привлекать владельцев собак и кошек к административной ответственности, вызванное непринятием ими мер по прекращению действий домашнего животного, производящего шум. Данный закон касается только поведения собак и кошек, мекать, кукарекать и гоготать можно", - отметил депутат Евгений Смышляев при представлении законопроекта.

"За" изменения в первом чтении проголосовали 54 депутата, три парламентария выступили против. После утверждения закона во втором чтении принимать меры по обеспечению тишины со стороны кошек и собак будет необходимо с 22:00 до 07:00 в рабочие дни, с 22:00 до 09:00 - в выходные и нерабочие праздничные дни, а также с 13:00 до 14:00. За нарушения для владельцев домашних животных предусмотрен административный штраф от 3 тыс. рублей для физических лиц до 10 тыс. рублей для юридических лиц.

Ранее сообщалось, что депутаты Новосибирской области также намерены внести изменения в региональный закон об административных правонарушениях для привлечения бездействующих владельцев собак и кошек к ответственности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография экс-губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина
2
Удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
3
Глава Генштаба ВСУ отверг обвинения секретаря СНБО в связи с пожаром в Калиновке
4
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
5
Пермская абитуриентка приказом Шойгу принята в Краснодарское училище летчиков сверх плана
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
СМИ: Карло Анчелотти покинул пост главного тренера "Баварии"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама