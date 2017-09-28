Новосибирские депутаты приняли в первом чтении законопроект о тишине для кошек и собак

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в четверг в первом чтении одобрили изменения в региональный закон о тишине, которые касаются поведения кошек и собак. Парламентарии считают, что хозяева домашних животных должны нести ответственность за те звуки, которые издают их питомцы в ночное время.

"Владельцы домашних животных обязаны принимать меры по прекращению действий домашних животных, производящих шум и нарушающих покой граждан. Вносится изменение, позволяющее привлекать владельцев собак и кошек к административной ответственности, вызванное непринятием ими мер по прекращению действий домашнего животного, производящего шум. Данный закон касается только поведения собак и кошек, мекать, кукарекать и гоготать можно", - отметил депутат Евгений Смышляев при представлении законопроекта.

"За" изменения в первом чтении проголосовали 54 депутата, три парламентария выступили против. После утверждения закона во втором чтении принимать меры по обеспечению тишины со стороны кошек и собак будет необходимо с 22:00 до 07:00 в рабочие дни, с 22:00 до 09:00 - в выходные и нерабочие праздничные дни, а также с 13:00 до 14:00. За нарушения для владельцев домашних животных предусмотрен административный штраф от 3 тыс. рублей для физических лиц до 10 тыс. рублей для юридических лиц.

Ранее сообщалось, что депутаты Новосибирской области также намерены внести изменения в региональный закон об административных правонарушениях для привлечения бездействующих владельцев собак и кошек к ответственности.