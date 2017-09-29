Сибирские ученые создали прибор для экспресс-диагностики воспалений у коров

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Новосибирские инженеры совместно с сотрудниками Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока разработали прибор для экспресс-анализа молока, который позволяет за 5-10 секунд диагностировать воспалительные заболевания у коров, а также определять, лечили ли животных антибиотиками. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией института Евгений Козеев.

"Новосибирские ученые разработали индикатор качества молока с экспрессной методикой определения в течение 5-10 секунд, который может диагностировать субклинический мастит (воспаление молочной железы - прим. ТАСС). Прибор показывает, проходили ли животные лечение антибиотиками", - рассказал Козеев.

Таким образом, продолжает он, быстрая диагностика позволит контролировать частоту применения антибиотиков.

Прибор прошел лабораторные и производственные испытания и получил патент. По словам Козеева, стоимость прибора примерно в 20 раз ниже зарубежных систем анализа молока.

Он уточнил, что анализ производится с помощью метода фотоэмиссии - с изучаемой поверхности испускаются электроны, которые потом считываются специальным зондом.