Минфин Новосибирской области разместил на Московской бирже облигации на 5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области разместило на Московской бирже 5 млн региональных облигаций стоимостью 1000 рублей каждая, следует из информации на сайте биржи.

"Объем облигаций в обращении - 5 000 000, номинальная стоимость - 1000 рублей, срок обращения - 1825 дней (5 лет). Ставка купона - 7,85%", - сообщается в данных об облигациях.

Как сообщает пресс-служба Минфина Новосибирской области, по облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, выплаты будут проводиться ежеквартально.

Государственный долг Новосибирской области по состоянию на 21 сентября 2017 года составляет 41,35 млрд рублей: 33% приходится на ценные бумаги, 67% - на бюджетные кредиты.