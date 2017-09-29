Впервые в Горно-Алтайске должности мэра и спикера горсовета будет совмещать один человек

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. /ТАСС /. Депутаты Горно-Алтайского городского совета нового созыва на первой сессии в пятницу избрали председателя совета и одновременно мэра города, им стал спикер горсовета, единорос Юрий Нечаев, сообщили ТАСС в городском отделе информационной политики и связей с общественностью.

"Юрий Нечаев был единственным претендентом на этот пост. За его кандидатуру проголосовало 15 человек, 5 депутатов выступило против, один бюллетень был испорчен", - уточнили в администрации Горно-Алтайска.

Нечаев сменил на посту мэра Виктора Облогина, который занимал эту должность с 1992 года. Бывшему мэру Горно-Алтайска в 2016 году было предъявлено несколько обвинений, в том числе обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, он похитил муниципальный автомобиль Toyota Land Cruiser 120 стоимостью более 1,5 миллиона рублей, а также незаконно изъял деньги из госбюджета при распределении субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса. Сейчас он находится под домашним арестом.

Юрий Нечаев родился в 1961 году. Окончил Горно-Алтайский педагогический институт, долгое время работал учителем. В январе 2009 года назначен заместителем главы администрации Горно-Алтайска по социальным вопросам. С марта 2012 года был председателем городского совета депутатов.