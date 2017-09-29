Все погорельцы из иркутского села Бубновка получили жилье

ИРКУТСК, 29 сентября. /ТАСС /. Все жители сгоревшего весной 2017 года поселка Бубновка в Иркутской области получили сертификаты на новое жилье и уже переезжают в выбранные квартиры, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В настоящее время приобрели жилые помещения и заключили договоры купли-продажи 207 семей, 461 человек, поселка Бубновка, работа по переселению этого населенного пункта завершается", - цитирует пресс-служба слова министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

Как уточнили в пресс-службе, жители Бубновки уже выбрали себе квартиры и приобрели жилье. Но некоторые семьи остаются в поселке до конца сбора урожая, поэтому фактически переезд несколько затягивается, несмотря на выданные сертификаты.

Ранее полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло высказывал опасение, что Иркутская область не успеет уложиться в срок указа президента по расселению погорельцев - до 30 сентября.

Как уточняет пресс-служба региона, на 29 сентября 2017 года за предоставлением единовременной денежной выплаты (ЕДВ) обратились 246 семей, всем жителям поселка Бубновка, имеющим право на ЕДВ, выдано 216 свидетельств на предоставление выплаты на сумму 365,9 миллиона рублей. Тридцать семей получили отказ.

В апреле и мае этого года от пожаров пострадали 10 населенных пунктов в восьми муниципалитетах Иркутской области, среди них деревня Бубновка Киренского района, поселок Вершина Аларского района и город Черемхово. При пожаре в Бубновке, где сгорело 59 домов, без крова остались 292 человека. Этот поселок было решено полностью переселить.