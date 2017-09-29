Суд ввел наблюдение в отношении одного из крупнейших алтайских свинокомплексов

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БАРНАУЛ, 29 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Алтайского края ввел процедуру наблюдения в отношении одного из крупнейших в регионе свинокомплексов - ООО "Алтаймясопром", проект которого с объемом вложений около 12 млрд рублей был включен в программу развития агропромышленного кластера. Об этом сообщается в пятницу на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Арбитраж удовлетворил заявление ООО "Мегаполис" (Кемерово). Первоначально иск о признании компании банкротом из-за задолженности в 690 тыс. рублей поступил от "Барнаульской сервисной компании", однако в деле была произведена процессуальная замена - правопреемником стал "Мегаполис". "В отношении ООО "Алтаймясопром" введена процедура наблюдения. <…> Судебное разбирательство по делу назначено на 20 февраля 2018 года", - говорится в сообщения.
Также в суд поступило заявление Внешэкономбанка (ВЭБ), который выступал основным кредитором "Алтаймясопрома". Заявление банка арбитраж пока рассматривает, заседание по нему назначено на 18 октября. Сумма требований ВЭБ в материалах дела не уточняется.
По данным сайта правительства Алтайского края, "Алтаймясопром" - агропромышленный комплекс по производству и переработке мяса, включающий полный технологический цикл от выращивания зерна до производства и реализации мясной продукции. Проект предусматривал строительство одного из крупнейших в Сибири свинокомплексов на 300 тыс. голов, комбикормового завода, мясохладобойни и блока малой генерации. Общая стоимость проекта оценивалась в 12,1 млрд рублей.
Построена первая очередь, рассчитанная на 100 тыс. свиней (в регионе поголовье свиней около 570 тыс. голов - прим. ТАСС). В 2014 году "Алтаймясопром" получил статус племенного завода по разведению свиней породы ландрас и крупной белой породы. Проект входил в число инвестпроектов агропромышленного кластера программы "Комплексное развитие Алтайского Приобья и эффективное использование туристско- рекреационных активов юга Сибири".
"Алтаймясопром" принадлежит трем физлицам. Основная доля - 83% - у кемеровского предпринимателя Александра Югана, бывшего владельца "Анжерской нефтегазовая компании" и нефтеперерабатывающего завода "Северный Кузбасс".