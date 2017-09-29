Суд в Омске рассмотрит дело покойного судьи Москаленко, обвиняемого в получении взятки

ОМСК, 29 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Уголовное дело в отношении федерального судьи Сергея Москаленко, покончившего жизнь самоубийством 14 января, передадут в суд. Он обвиняется в получении взятки на сумму более 6 млн рублей, сообщили ТАСС в пятницу в прокуратуре Омской области.

"Обвинительное заключение по этому делу утверждено, после вручения его копии представителям обвиняемого дело будет направлено в Омский областной суд для рассмотрения по существу", - рассказала представитель прокуратуры.

По ее словам, уголовное дело было возбуждено в июле 2016 года. После гибели судьи его родственники не согласились на закрытие дела.

"Смерть подозреваемого считается нереабилитирующим основанием, то есть считалось бы, что судья признан виновным. Родственники Москаленко рассчитывают на то, что он будет признан невиновным, - рассказала собеседник агентства. - Поэтому расследование дела было проведено в общем порядке".

Дела Москаленко и Берга

Судья Куйбышевского районного суда Омска Москаленко рассматривал с 2010 года по 2015 год уголовное дело в отношении руководителя омской строительной компании "Омстрой-2001" Виктора Берга, обвиняемого в хищении более 100 млн рублей у более чем 440 дольщиков, невыплате зарплаты 373 работникам предприятия и в ряде других преступлений. По версии следствия, судья получил от Берга взятку в виде денег и незаконного оказания услуг имущественного характера на общую сумму более 6 млн рублей. За это Москаленко должен был вернуть уголовное дело прокурору, а при повторном поступлении дела в суд - вынести оправдательный приговор.

В октябре 2015 года Берг был застрелен в лесополосе под Омском. В ноябре того же года неизвестный несколько раз ударил Москаленко ножом, после чего судья три недели провел в больнице. Позднее следствие пришло к выводу, что нападение на судью было инсценировано.

В декабре 2015 года квалификационная коллегия судей удовлетворила представление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, после чего Москаленко был освобожден от занимаемой должности. Дело в отношении судьи было возбуждено в июле 2016 года, а в начале декабря прошлого года ему было предъявлено обвинение в получении взятки от Берга.

Москаленко покончил жизнь самоубийством 14 января, повесившись на дереве в омском парке. Предсмертной записки обнаружено не было. Источник агентства сообщил, что накануне гибели судья получил уведомление о рассмотрении 17 января коллегией судей вопроса об избрании для него меры пресечения в виде ареста и признании обвиняемым по делу об убийстве Берга.

20 января квалификационная коллегия судей Омской области 20 января дала согласие на привлечение к уголовной ответственности в качестве обвиняемого федерального судьи Москаленко по статьям УК РФ "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия" и "Убийство с целью сокрытия другого преступления". 30 марта Высшая квалификационная коллегия судей отменила это решение.