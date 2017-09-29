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Финансовое управление Кузбасса разместило на Московской бирже облигации на 9 млрд рублей

Сибирь
29 сентября, 15:18 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 29, сентября. /ТАСС

Размещение стало крупнейшим для региона за последние годы

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КЕМЕРОВО, 29 сентября. /ТАСС/. Главное финансовое управление Кемеровской области разместило на Московской бирже 9 млн региональных облигаций стоимостью 1 тыс. рублей каждая, следует из информации на сайте биржи.

"Дата погашения - 26 сентября 2024 года, объем выпуска (облигаций) - 9 млн, номинальная стоимость - 1 тыс. (рублей)", - сообщается в данных биржи.

Размещение облигаций на 9 млрд рублей стало крупнейшим для региона за последние годы. До этого Кемеровская область выпускала ценные бумаги в 2013 году на 1 млрд рублей. Ранее заместитель губернатора - начальник главного финансового управления региона Игорь Малахов сообщил ТАСС, что выпуск облигаций на 9 млрд рублей проводится для реструктуризации государственного долга и снижения расходов на обслуживание взятых кредитов.

По данным на 1 августа, госдолг Кузбасса составлял 56,2 млрд рублей, что на 6,7 млрд меньше, чем на 1 января 2017 года. Из общей суммы 14,9 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 32,5 млрд рублей - коммерческие, 750 млн рублей - облигационные займы, чуть более 8 млрд - иные долговые обязательства.

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