Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крупный пожар произошел в промышленной зоне Новосибирска

Сибирь
29 сентября, 15:40 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 29, сентября. /ТАСС

По предварительным данным, никто не пострадал

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в пустом ангаре площадью 2 тыс. кв. м в Советском районе Новосибирска. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"В 18:26 (14:26 мск) по вызову выехали три пожарные бригады. Горел ангар площадью 20 на 100 м. Пустой, неэксплуатируемый. Угрозы ничему нет", - сказал ТАСС руководитель пресс-службы ведомства Павел Винаков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
К вывозу пассажиров "ВИМ-Авиа" из Антальи подключится специальный летный отряд "Россия"
2
Авиакомпания "Победа" вводит новые правила провоза багажа
3
Путин принял отставку Красноярского губернатора Толоконского
4
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
7
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама