Крупный пожар произошел в промышленной зоне Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в пустом ангаре площадью 2 тыс. кв. м в Советском районе Новосибирска. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"В 18:26 (14:26 мск) по вызову выехали три пожарные бригады. Горел ангар площадью 20 на 100 м. Пустой, неэксплуатируемый. Угрозы ничему нет", - сказал ТАСС руководитель пресс-службы ведомства Павел Винаков.