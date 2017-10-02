Рабочий получил ожоги из-за выброса угольной пыли на ТЭЦ в Кемерове

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КЕМЕРОВО, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудник подрядной организации ТЭЦ в Кемерове госпитализирован с ожогами из-за выброса угольной пыли, проводится проверка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кузбасского филиала "Сибирской генерирующей компании", в состав которой входит ТЭЦ.
Инцидент произошел в понедельник утром. "По предварительной информации, произошел выброс угольной пыли. Один работник подрядной организацией, находившийся вблизи, получил ожоги рук и лица средней степени тяжести. Сейчас он в больнице", - сказал собеседник агентства.
Происшествие не повлияло на работу ТЭЦ. Создана комиссия, которая установит обстоятельства и причины произошедшего, добавили в компании.