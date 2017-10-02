Бурятия получит 53 млн рублей из резервного фонда президента РФ на учреждения культуры

УЛАН-УДЭ, 2 октября. /ТАСС/. Республика Бурятия получит в этом году 53 млн рублей на учреждения культуры из резервного фонда президента РФ, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Республиканский колледж искусств имени П. И. Чайковского приобретет на 7,5 млн рублей два концертных рояля, концертный баян и аккордеон, а также ударные инструменты. Хореографический колледж им. Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева потратит полученные 3 млн рублей на приобретение семи учебных пианино и баяна", - сказали в пресс-службе.

По данным властей, 42,4 млн рублей пойдут на реконструкцию здания и благоустройство территории Дома культуры имени А. П. Вагжанова в Улан-Удэ. Кроме того, на средства приобретут музыкальные инструменты для государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования.