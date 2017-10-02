Первые жилые объекты для туристов на "Белокурихе-2" заработают в 2018 году

БАРНАУЛ, 2 октября. /ТАСС/. Первые четыре отеля на строящемся в Алтайском крае курорте "Белокуриха-2" заработают в 2018 году. В них смогут разместиться около 130 человек, сообщил в понедельник журналистам гендиректор компании - якорного инвестора - "Курорт Белокуриха" Константин Ежов.

"По гостиничным объектам работают наши партнеры - фирма "Сиблюкс" (г. Бийск). Построено уже процентов 75: три гостиницы на 100 мест, СПА-комплекс будут введены в эксплуатацию в 2018 году. Работы не будут прекращаться зимой: сейчас заканчивается внешний периметр - окна, кровля, а потом начнутся отделочные работы. Здесь и предприниматели из Сургута ведут строительство базы отдыха на 25 мест со сроком сдачи в 2018 году", - сказал Ежов.

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По его словам, пока сдерживающим фактором для активизации инвесторов является отсутствие коммуникаций. Он уточнил, что электроэнергия должна прийти в октябре этого года, а вода, канализация и газ - в марте 2018-го.

"Я думаю, что 2018 год будет переломным - инвестор увидит, что все коммуникации подведены, бояться больше нечего, и начнется более активное инвестирование. Средства (направленные на создание коммуникаций - прим. ТАСС) - федеральные, у них свои контракты. Договоры, которые были разыграны, заканчиваются первым кварталом 2018 года", - добавил Ежов.

Он отметил, что запланированный объем инвестиций на первом этапе - порядка 200-230 млн рублей. Якорный инвестор уже направил в создание "Белокурихи-2" порядка 250 млн рублей. Это первый этап строительства дорог, терренкуров, туристических маршрутов, архитектурно-исторического комплекса "Андреевская слобода" с перевезенным в предгорья и восстановленным домом купца Андреева, винокурней, Музеем хлеба, кузницей, домиком знахарки и амбаром. Кроме того, заложен фундамент для строительства горнолыжной трассы на горе Мишина.

Проект "Белокуриха-2" - дочерняя площадка города- курорта федерального значения Белокуриха, реализуется с 2013 года. Это первый в России за последние 25 лет масштабный проект по созданию нового курорта с плановым объемом инвестиций 10 млрд рублей, однако к его завершению, по оценке экспертов, цена может увеличиться втрое.