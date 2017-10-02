В Красноярском крае удалось вернуть на работу 90% пострадавших на производстве

Футболист ЦСКА Головин выбыл на две недели и пропустит матчи сборной РоссииСпорт 2 октября, 14:13
Надаль расстроен радикализацией испанского общества из-за референдумаСпорт 2 октября, 14:12
Главный трофей ЧМ-2018 увидели 15 тысяч жителей Уфы в рамках тура кубка мираСпорт 2 октября, 14:10
Дворкович: существование "ВИМ-Авиа" под вопросомЭкономика и бизнес 2 октября, 14:06
Более 170 тыс. жителей Карачаево-Черкесии будут привиты от гриппа этой осеньюВ стране 2 октября, 14:04
Полпред в СФО представил Александра Усса в Красноярске в качестве врио губернатораПолитика 2 октября, 14:01
Фурсенко: все пять аргентинских футболистов "Зенита" заслуживают играть в сборнойСпорт 2 октября, 13:58
Болельщик по обмену: Ливерпуль – МоскваСпорт 2 октября, 13:56
Дворкович: в Турции остаются около тысячи туристов с просроченной датой вылетаЭкономика и бизнес 2 октября, 13:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Почти 90% пострадавших на производстве возвращены к трудовой деятельности в Красноярском крае благодаря работе реабилитационных менеджеров, сообщили ТАСС в Красноярским региональным отделением Федерального фонда социального страхования (ФСС).
Там отметили, что в регионе уже больше года ведется пилотный проект "Комплексная реабилитация и возвращение к труду пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на производстве". С пострадавшими на производстве красноярцами работают реабилитационные менеджеры, пояснили в ФСС. Они консультируют клиентов в процессе восстановления их здоровья на всех этапах реабилитации: медицинской, социальной, профессиональной.
"С момента введения проекта в Красноярском крае было оплачено лечение 350 пострадавших на сумму 60 млн рублей, из них 87 процентов были возвращены к трудовой деятельности с помощью проведения комплексной программы реабилитации", - цитирует пресс-служба слова управляющего Красноярским региональным отделением ФСС Сергея Москвина.
По его словам, в текущем году на данный проект планируется затратить более 30 млн рублей.