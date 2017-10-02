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В Красноярском крае удалось вернуть на работу 90% пострадавших на производстве

Сибирь
2 октября, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

С пострадавшими на производстве жителями региона работают реабилитационные менеджеры

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Почти 90% пострадавших на производстве возвращены к трудовой деятельности в Красноярском крае благодаря работе реабилитационных менеджеров, сообщили ТАСС в Красноярским региональным отделением Федерального фонда социального страхования (ФСС).

Там отметили, что в регионе уже больше года ведется пилотный проект "Комплексная реабилитация и возвращение к труду пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на производстве". С пострадавшими на производстве красноярцами работают реабилитационные менеджеры, пояснили в ФСС. Они консультируют клиентов в процессе восстановления их здоровья на всех этапах реабилитации: медицинской, социальной, профессиональной.

"С момента введения проекта в Красноярском крае было оплачено лечение 350 пострадавших на сумму 60 млн рублей, из них 87 процентов были возвращены к трудовой деятельности с помощью проведения комплексной программы реабилитации", - цитирует пресс-служба слова управляющего Красноярским региональным отделением ФСС Сергея Москвина.

По его словам, в текущем году на данный проект планируется затратить более 30 млн рублей.

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