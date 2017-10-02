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В развитие сетевого хозяйства Барнаула планируется вложить до 2019 года более 1 млрд руб.

Сибирь
2 октября, 13:27 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 2, октября. /ТАСС

Средства пойдут в том числе на строительство новых энергообъектов в районах, где ведется активная жилищная застройка

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БАРНАУЛ, 2 октября. /ТАСС/. Барнаульская сетевая компания инвестирует в развитие сетевого и распределительного хозяйства Барнаула до 2019 года более 1 млрд рублей. Средства пойдут в том числе на строительство новых энергообъектов в районах, где ведется активная жилищная застройка, а также на реконструкцию подстанции для крупнейшего производителя овощей в регионе - совхоза "Индустриальный", сообщили в понедельник в пресс-службе сетевой компании.

"171 млн рублей направила Барнаульская сетевая компания на строительство электрических сетей краевой столицы в этом году. Всего до 2019 года энергетики планируют инвестировать в развитие города более 1 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что энергетики инвестируют в развитие Центрального района в связи с тем, что приоритеты застройки Барнаула сместились с окраин на центр города. В частности, построят распределительный пункт, к планируемому объекту уже проложено 3,5 км подземных кабельных линий. Также построят пять подстанций и 7 км кабельных линий, работы в Индустриальном районе, где возводится новый квартал - около 20 многоэтажек площадью 200 тыс. кв. метров жилья.

Кроме того, планируется реконструкция подстанции "Строительная", электроснабжение от которой получает совхоз "Индустриальный". В пресс-службе ТАСС уточнили, что мощность подстанции будет увеличена с 32 до 50 мегаватт за счет замены трансформаторов. "Сейчас работает два трансформатора по 16 мегаватт каждый, после реконструкции будет два по 25 мегаватт. 30 мегаватт пойдут на нужды совхоза "Индустриальный", - отметили в компании.

"Индустриальный" - крупнейшее в Сибири тепличное предприятие, которое работает более 25 лет и производит свыше 10 тыс. тонн свежих овощей в год. Тепличное хозяйство компании занимает 25,65 га, открытый грунт - 48 га.

"Барнаульская сетевая компания" - территориальная сетевая компания Барнаула, образована в 2006 году в результате реорганизации ОАО "Барнаульская горэлектросеть".

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