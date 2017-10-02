СК проводит проверку после гибели двух людей, сорвавшихся на автомобиле в реку в Иркутске

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ИРКУТСК, 2 октября. /ТАСС/. Следователи в Иркутской области проверяют обстоятельства гибели юноши и девушки, сорвавшихся на автомобиле в реку Ангару, сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел 30 сентября на берегу Ангары, где отдыхала компания молодых людей. "18-летняя девушка и 17-летний юноша решили погреться в автомобиле, стоящем на краю обрыва. По словам свидетелей происшествия, в какой-то момент машина была снята с ручного тормоза, покатилась под откос и упала в воду. Молодых людей спасти не удалось", - сказали в пресс-службе.