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Минфин Новосибирской области прогнозирует бездефицитный бюджет 2018 года

Сибирь
2 октября, 14:44 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 2, октября. /ТАСС

Планируется рост собственных доходов на 7 млрд рублей

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НОВОСИБИРСК, 2 октября. /ТАСС/. Бюджет Новосибирской области на 2018 год может стать бездефицитным, сообщил в понедельник на заседании правительства региона министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. Достичь бездефицитности в том числе планируется за счет роста собственных доходов на 7 млрд рублей.

"Растущая доля социальных расходов требует от бюджета бездефицитности, чтобы расходы, которые необходимо финансировать достаточно ритмично, не зависели от заемных источников. Особую важность имеет выполнение майских указов президента и снижение долговой нагрузки региона", - сказал Голубенко.

Ожидается, что собственные доходы бюджета в 2018 году вырастут на 6,7% по сравнению с 2017 годом - до 112,7 млрд рублей. Рост будет осуществляться за счет налога на прибыль, доходы физлиц, а также отмены федеральных льгот на недвижимое имущество организаций. Дотации из федерального бюджета прогнозируются на уровне 2017 года, вместе с ними объем доходов составит 119 млрд рублей.

Расходы прогнозируются на уровне 121,2 млрд рублей. Дефицит в размере 2,2 млрд, отметил министр, будет обусловлен календарными особенностями - эти средства будут учтены в бюджете после новогодних каникул.

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