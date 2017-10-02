Полпред: смена главы Красноярского края не скажется на сроках сдачи жилья для погорельцев

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КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Смена главы Красноярского края, где врио губернатора назначен Александр Усс, не скажется на сроках сдачи жилья для погорельцев, пострадавших в мае от пожаров, сообщил в понедельник журналистам полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
"Срывов не будет", - сказал Меняйло, добавив, что пока жалоб от жителей Красноярского края нет. По его словам, врио губернатора Усс погружен в решение жилищного вопроса погорельцев.
Ранее сообщалось, что жилье для 41 семьи из поселка Стрелка в Красноярском крае не успели построить до 15 сентября - срока, указанного прежним губернатором Виктором Толоконским. Сдача в эксплуатацию домов в Стрелке перенесена на 10 октября, проект потребовал увеличения финансирования в 2,5 раза, общая сумма составила 510 млн рублей.
В мае в поселке Стрелка огонь уничтожил 34 дома, большинство из которых было рассчитано на две семьи. Без жилья остались 224 человека. В настоящее время 19 жилых помещений для семей погорельцев приобретены в Лесосибирске, четыре - в Сосновоборске, одно - в поселке Курагино. Для граждан, изъявивших желание остаться в Стрелке, возводится микрорайон из 41 дома.