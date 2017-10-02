Инвестор приступит к развитию нового курорта "Белокуриха-3" в 2018 году

БАРНАУЛ, 2 октября. /ТАСС/. Компания "Курорт Белокуриха" начнет в 2018 году развитие нового санаторно-оздоровительного кластера "Белокуриха-3". Ведется подготовка документов и проектирование, сообщил в понедельник журналистам заместитель гендиректора компании Олег Акимов.

"Причина в том, что мы не просто расширяемся и ищем новые места - где бы построить базы, а в том, что мы осваиваем новое направление: лечебно-оздоровительный туризм. Первый шаг для "Белокурихи-3" - мы заявились в Томский НИИ курортологии и физиотерапии, и он выдал нам заключение, что это место действительно уникально и является лечебно-оздоровительным. По своим климатическим, географическим, природным факторам - это курорт, мы получили официальный статус. Развитие пойдет на следующий год", - сказал Акимов.

По словам представителя компании, сейчас начинается проектирование курорта: необходимо сделать мосты и маршруты, определить площадки для строительства баз, лечебных центров. Дорога длинною в 18 км через тайгу от строящегося курорта "Белокуриха-2" на третью площадку уже проложена. Акимов пояснил, что в перспективе здесь туристы смогут не просто получать лечение и диагностику, но проверять себя в горных условиях: можно будет присоединить датчики, пойти в горы, а потом специалисты исследуют состояние до и после.

"Это среднегорье - чистый воздух, вода, лечебный фактор - сам климат. Здесь нет минеральной воды, но есть природа, можно идти по маршруту и оздоравливаться. Сам материнский курорт Белокуриха загружен санаторно-курортным лечением, и пока идею санаторно-оздоровительного туризма в РФ никто не развивает", - пояснил заместитель гендиректора.

"Беклоуриха-3" расположена около реки Песчанка большей частью в природном парке "Предгорья Алтая". Здесь запланировано создание 20 объектов размещения, рассчитанными на более чем 1,2 тыс. туристов.

Интерес для науки

Большой интерес новый объект представляет и для ученых, в том числе, за счет своего расположения. По словам руководителя исследовательской группы, которая занималась разработкой проекта природного парка, доктора биологических наук, профессор Алтайского госуниверситета Марины Силантьевой, здесь сохранятся зоны, где не будет вестись активная рекреационная деятельность.

"Это не заповедная зона, если туда туристы зайдут - ничего страшного, но будут стоять предупреждающие аншлаги, что это зоны покоя для животных. Туристические маршруты идут вокруг этих зон, чтобы у животных и растений была возможность расселения на другие территории. Большую часть занимает рекреационно-туристическая зона в которой предусматривается пребывание туристов на маршрутах - эколого-познавательных, историко-познавательных", - пояснила Силантьева.

По словам профессора, доцента кафедры сервиса и туризма Алтайского технического госуниверситета Александра Дунца, в перспективе все три площадки "большой Белокурихи" могут стать территориальным туристическим кластером, который позволит включить и соседние населенные пункты, что сделает эту территорию Алтая более конкурентоспособной в привлечении туристов.

"Белокуриха находится близко к основным транспортным центрам, и турист сможет открывать для себя возможности черневой тайги, гор Чергинского хребта. Здесь появляются турмаршруты, терренкуры, есть возможности для сплавов, много объектов природного, исторического значения. Университет рассматривает "большую Белокуриху" как универсальную модель туристского кластера. Здесь можно будет отрабатывать новые варианты туристских программ, моделировать их, включать в практику", - сказал Дунец.

Как сообщалось ранее, впервые о проекте создании "Белокурихи-3" якорный инвестор - компания "Курорт Белокуриха" - заявил в 2014 году. Направление работы нового курорта будет кардинально отличаться от уже известных учреждений города-курорта федерального значения Белокуриха, и от строящейся "Белокурихи-2". Если они специализируются на оздоровлении, то в "Белокурихе-3" акцент предполагается сделать на туризме и активном отдыхе - сплавах и турпоходах. Сейчас материнский город-курорт федерального значения Белокуриха принимает ежегодно более 200 тыс. гостей, в "Белокурихе-2" ведется строительство гостиниц и прокладка коммуникаций.