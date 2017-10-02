Новосибирский госуниверситет и МТИ договорились вместе развивать дистанционное обучение

НОВОСИБИРСК, 2 октября. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет (НГУ) и Московский технологический институт (МТИ) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого вузы будут совместно развивать дистанционные технологии в образовании. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе НГУ.

"Ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук подписал соглашение о сотрудничестве с руководством Московского технологического института. Вузы будут совместно совершенствовать образовательные технологии, которые позволяют студентам учиться удаленно, из любой точки мира. МТИ и НГУ начнут разрабатывать учебные программы и развивать системы дистанционного обучения", - говорится в сообщении.

Сотрудничество предполагает совместную научно-исследовательскую деятельность: вузы будут развивать инжиниринговое направление, оказывать содействие эффективному внедрению инноваций на рынок.

Вузы также получат возможность отправлять друг другу на стажировку научных сотрудников, аспирантов, специалистов, преподавателей и студентов, получать обратную связь от коллег о своих проектах. Запланировано совместное участие в конференциях, практикумах, симпозиумах и форумах.