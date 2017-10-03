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Росприроднадзор подозревает завод синтетического каучука в Омске в сливе отходов в озеро

Сибирь
3 октября, 8:19 UTC+3 ОМСК ОМСК 3, октября. /ТАСС

Ведомство планирует провести внеплановую проверку на территории ПАО "Омский каучук"

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ОМСК, 3 октября. /ТАСС/. Росприроднадзор подозревает ПАО "Омский каучук" в незаконном сливе отходов в озеро рядом со складом твердых бытовых отходов и планирует провести внеплановую проверку на территории завода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

"У нас есть подозрение, есть такая вероятность. То есть предприятие находится под подозрением. Именно поэтому в прокуратуре согласовывается вопрос о проведении проверки", - сказали в пресс-службе. В Росприроднадзоре пояснили, что 22 сентября проходила рейдовая проверка на основе публикаций блогеров, но для того, чтобы попасть на территорию завода, нужно получить разрешение прокуратуры.

"В соответствии с законодательством мы не может просто взять и провести проверку, мы должны ее согласовать с прокуратурой. В данный момент прокуратурой рассматривается вопрос о проведении на предприятии проверки. Как только решение - мы надеемся, что положительное - будет получено, то будет проведена внеплановая проверка", - отметили в Росприроднадзоре.

При этом представитель службы затруднился ответить, сколько времени потребуется на выдачу разрешения, а также не стал комментировать, может ли слив отходов в озеро являться источником неприятных запахов в Омске.

Ранее о сливе отходов сообщал ряд омских блогеров и СМИ. В начале марта жители Омска пожаловались в Росприроднадзор на стойкий химический запах. Эксперты установили, что воздух был загрязнен этилмеркаптаном - промышленной ароматической добавкой к природному газу. Его концентрация в городе была превышена в 400 раз. При этом источник загрязнения до сих пор не установлен.

ПАО "Омский каучук" входит в группу компаний "Титан". Предприятие специализируется на производстве синтетического каучука, продуктах органического синтеза, сжиженных углеводородных газах.

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