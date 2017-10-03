Федеральный бюджет компенсировал Новосибирской области затраты на развитие промпарков

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Бюджет Новосибирской области получил федеральную субсидию в размере 148,44 млн рублей. Эти средства поступили в качестве компенсации затрат на развитие промышленно-логистического парка и биотехнопарка, сообщило во вторник Министерство экономического развития региона.

"Федеральная субсидия на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков предоставляется ежеквартальными траншами, размер которых определяется исходя из объема федеральных налогов, уплаченных резидентами индустриальных парков", - уточняется в сообщении.

Строительство биотехнопарка в наукограде Кольцово Новосибирской области началось осенью 2011 года. Предполагается, что на территории общей площадью 130 га расположатся фармацевтические и биотехнологические производства. Резидентами стали семь компаний. Проект промышленно-логистического парка (ПЛП) под Новосибирском реализуется с 2007 года. В настоящее время площадка ПЛП охватывает около 2000 га, в парке работают 16 резидентов.

Новосибирский промышленно-логистический парк и биотехнопарк входят в перечень проектов по развитию индустриальных парков и технопарков, по которым регионам оказывается господдержка. На протяжении всего периода создания и развития правительство Новосибирской области также осуществляло поддержку этих площадок за счет средств регионального бюджета.