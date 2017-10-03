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Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Красноярском крае

Сибирь
3 октября, 8:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

В понедельник в городе Шарыпово водитель автомобиля Mitsubishi сбил мужчину и двух детей на пешеходном переходе

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего мужчину и двух детей на пешеходном переходе в городе Шарыпово Красноярского края. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В отношении 22-летнего водителя, совершившего ДТП, в результате которого погибли три пешехода следователями уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - сказала Волк.

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник в городе Шарыпово водитель автомобиля Mitsubishi допустил наезд на троих человек, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП погибли 35-летний мужчина, семилетний мальчик и девятилетняя девочка.

"Прибывшие на место происшествия Госавтоинспекторы освидетельствовали водителя, признаков опьянения у него не выявлено. В настоящее время водитель задержан", - отметила Волк.

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