Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Красноярском крае

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего мужчину и двух детей на пешеходном переходе в городе Шарыпово Красноярского края. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В отношении 22-летнего водителя, совершившего ДТП, в результате которого погибли три пешехода следователями уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - сказала Волк.
Ранее сообщалось, что вечером в понедельник в городе Шарыпово водитель автомобиля Mitsubishi допустил наезд на троих человек, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП погибли 35-летний мужчина, семилетний мальчик и девятилетняя девочка.
"Прибывшие на место происшествия Госавтоинспекторы освидетельствовали водителя, признаков опьянения у него не выявлено. В настоящее время водитель задержан", - отметила Волк.