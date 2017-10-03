Реконструкцию переправы на остров Ольхон на Байкале проведут до конца 2018 года

ИРКУТСК, 3 октября. /ТАСС/. Дирекция по строительству и эксплуатации дорог Иркутской области объявила электронный аукцион на выбор подрядчика для реконструкции причальных сооружений на паромной переправе поселок Сахюрта - остров Ольхон на Байкале, говорится на сайте госзакупок.

Согласно материалам тендера, работы по реконструкции переправы планируется провести до 30 октября 2018 года. Заявленная стоимость контракта - 111,2 млн рублей. Подрядчик будет выбран до конца октября текущего года.

Финансирование проекта предусмотрено за счет бюджета Иркутской области. Предполагается, что на переправе на остров будут проведены работы по устройству пирса, поездка к нему и площадок, освещения, а также будут построены очистные сооружения и резервуар для очистных сточных вод.

Реконструкция причала в Ольхонском районе Прибайкалья ранее велась Восточно-Сибирским речным пароходством (ВСРП, входит в группу "Истлэнд") и была приостановлена в 2015 году. Тогда сообщалось, что в проекте обнаружилось несоответствие геологических изысканий с фактическими, кроме того, он потребовал корректировки в связи со снижением уровня воды в Байкале. На начало реконструкции было израсходовано около 127 млн руб., госконтракт с ВСРП был расторгнут.

Паромная переправа Сахюрта - Ольхон является важным инфраструктурным объектом для связи с большой землей единственного населенного и самого крупного на Байкале острова Ольхон. В летние месяцы ее загруженность обеспеченна постоянно возрастающим потоком туристов, с которым зачастую не справляются три действующих парома.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с региональными властями провести реконструкцию дороги на острове от переправы до центрального поселка Хужир протяженностью порядка 35 км. Иркутские власти отмечали при этом, что укладка асфальта на острове может быть проведена только после реконструкции причала.