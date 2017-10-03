Сибирские ученые создали отечественный алгоритм обработки видео для служб безопасности

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НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Специалисты лаборатории аналитики потоковых данных и машинного обучения Новосибирского госуниверситета (НГУ) разработали отечественный алгоритм для создания резюме видеопотока - инструмент сжимает многочасовое видео с камер наблюдения до короткого ролика с ключевыми событиями, сообщил ТАСС во вторник руководитель лаборатории Евгений Павловский. Работа проведена в рамках проекта по созданию комплекса для анализа телекоммуникационных данных, поддержанного Минобрнауки РФ.
"Создание резюме видеопотока необходимо тогда, когда в случае происшествия надо отсмотреть материал с камер наблюдения за длительный период. Обычно на видео выделяют характерные события, фрагменты проматывают ускоренно. Мы создали инструмент, который сжимает объем видео в короткий ролик с метками времени ключевых событий. Из потока продолжительностью несколько часов получается ролик длиной в 1 минуту", - рассказал Павловский.
По словам ученого, инструмент создан для снижения трудоемкости в поиске событий на видео в отделах безопасности различных компаний. Павловский отметил, что команда сибирских ученых создала отечественный аналог - подобные технологии активно развиваются в Израиле.
Проект по созданию комплекса для анализа телекоммуникационных данных реализуется НГУ совместно с резидентами новосибирского Академпарка "Экспасоф" и "Сигнатек" при поддержке Министерства образования и науки РФ. Инвестиции в проект составляют 335 млн рублей.