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Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа" не повлияет на работу дочернего аэропорта в Братске

Сибирь
3 октября, 9:49 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 3, октября. /ТАСС

По словам генерального директора ПАО "АэроБратск" Сергея Корытова, об отмене рейсов речь не идет

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ИРКУТСК, 3 октября. /ТАСС/. Ситуация с финансовыми проблемами авиакомпании "ВИМ-Авиа", владеющей 100% акций ПАО "АэроБратск", не повлияет на работу этого крупного авиационного узла на севере Иркутской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе администрации Братска.

"Об отмене рейсов речь не идет", - цитирует пресс-служба генерального директора "АэроБратска" Сергея Корытова. По его словам, прибыль, полученная аэропортом в 2016 году, позволила направить существенную часть средств на ремонтные работы. В частности, была капитально отремонтирована одна из стоянок воздушных судов, в следующем году запланирован ремонт еще одной стоянки, приобретен вертолет, проведен ремонт в здании аэровокзала.

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© Руслан Шамуков/ТАСС

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В 2019 и 2020 годах в рамках федеральной программы в аэропорту Братска планируется провести ремонт части взлетно-посадочной полосы, реконструкцию рулежной дорожки.

"Если обстановка в экономике будет стабильная, мы и дальше будем ремонтировать аэропорт, стабильно выплачивать сотрудникам зарплату, обеспечивать горожанам авиаперелеты. Идем навстречу всем авиакомпаниям, которые заявляются со своими рейсами. Недавно открыли рейс в Красноярск: возможно, в дальнейшем увеличим частоту полетов. Топливом обеспечены", - сказал Корытов.

Аэропорт Братска имеет статус международного. Его взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе. В апреле 2017 года стопроцентный пакет акций компании "АэроБратск", управляющей аэропортом, приобрела компания "ВИМ-Авиа" (Татарстан).

25 сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. До конца года "ВИМ-Авиа" должна была перевезти около 200 тыс. пассажиров. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева.

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