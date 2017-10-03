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"Новапорт" разработает стратегию развития улан-удэнского аэропорта Байкал

Сибирь
3 октября, 10:20 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 3, октября. /ТАСС

По данным властей, планируется увеличение пассажиропотока

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УЛАН-УДЭ, 3 октября. /ТАСС/. Холдинг "Новапорт" разработает стратегию развития аэропорта Байкал в Улан-Удэ, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. В начале сентября стало известно, что группа компаний "Метрополь" продала улан-удэнский аэропорт российскому предпринимателю Роману Троценко, владельцу "Новапорта".

"Состоялась встреча министра транспорта Бурятии Сергея Козлова с руководителем сибирского кластера холдинга "Новапорт" - генеральным директором АО "Аэропорт Толмачево" Евгением Янкилевичем. В рамках обсуждения планов развития улан-удэнской воздушной гавани принято решение о разработке холдингом "Новапорт" стратегии развития аэропорта Байкал", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что планируется строительство современного терминала и топливо-заправочного комплекса.

По словам Янкилевича, улан-удэнский аэропорт имеет удобное географическое расположение, что способствует развитию и туристических, и деловых направлений. Основным вектором новой стратегии, по данным властей, станет увеличение пассажиропотока за счет привлечения авиакомпаний и расширения маршрутной сети на внутренних и международных направлениях из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Также речь идет о привлечении туристов и паломников в Бурятию и центр буддизма России - Иволгинский дацан.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Его пассажиропоток ежегодно составляет около 300 тыс. человек. Одним из преимуществ аэропорта называют его географическое расположение, возможность принимать рейсы из стран АТР, дозаправки и наземного обслуживания. В сентябре 2017 года аэропорт Байкал получил статус пятой степени свободы.

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